«عبايتك ستايلك».. مسابقة لدعم مصمّمات الأزياء الناشئات

المصدر: ندى الزرعوني - دبي

تتعدد الطرق التي يمكن من خلالها دعم الابتكار والإبداع، وفي عالم الموضة، هنالك الكثير من الأسماء التي تجد في ذلك فرصة للبحث عن أسماء جديدة متألقة بهدف الأخذ بيدها من نطاق الموهبة، إلى العلم والخبرة والتجربة.

وبهدف استعراض الموهبة الأفضل وتشجيع المصممات الناشئات لعرض إبداعاتهن في عالم العباءة، انطلقت أخيراً مسابقة وحملة «عبايتك ستايلك»، التي سيشارك فيها مجموعة من الأسماء الإماراتية الرائدة في عالم الأزياء والتصميم والمؤثرين، وسيتم فتح المجال لكل من المهتمات بالتصميم، أو بالموضة على حد سواء بالمشاركة، سواء عبر المسابقة وتقديم تصاميم العباءات، أو من خلال تنسيق المظهر، والمشاركة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وتهدف الحملة إلى استعراض المواهب في عالم الموضة والتصميم، ودعم وتشجيع المصمّمات الناشئات لعرض إبداعاتهنّ وأفكارهنّ في تصميم العبايات العصرية من خلال تقديم رسومات التصاميم، والحصول على فرص الفوز بمنحة في التصميم الاحترافي، من خلال برامج تدريبية في التصميم عبر الإنترنت مع شهادات خبرة معتمدة مقدمة من معهد الأزياء الفرنسي «إسمود دبي»، كما سيحظى المتسابقون المهتمون بالموضة وتنسيق المظهر، بفرص ربح جوائز ومكافآت أخرى عديدة.

فرصة مهمة

وقالت العضوة المحكّمة والشريكة في حملة ومسابقة «عبايتك ستايلك»، مصممة الأزياء الإماراتية أمل مراد، إن مثل هذه الحملات «تعين على خلق فرص مهمة للمهتمات بمجال التصميم، كما أنها تعتبر طريقة مبتكرة لدعم وتمكين المرأة وإطلاق المنتج الجديد»، مشيرة إلى أنه سيتم مقابلة المشاركات بأعمالهن وتصاميمهن، ليتم بعد ذلك وعبر منصة «زوم» لقاؤهن، واختيار المجموعة المرشحة التي ستنتقل إلى المرحلة الثانية من المسابقة، وسيتم تقديم الإرشادات والنصائح ومفاتيح الإلهام لهذه المجموعة التي ستقوم بعد ذلك بتصميم العباءات الخاصة بالمسابقة «وسنستمر في مقابلة ومتابعة المشاركات من خلال جلسات فردية عبر الاتصال المرئي، لمتابعة سير المسابقة وتقديم التدريب والنصائح لهن». كما يتمثل دور المؤثرات على وسائل التواصل الاجتماعي في توفير منصة للوصول إلى جميع المواهب الناشئة في عالم التصميم وتنسيق المظهر أيضاً، ومشاركتهن بالنصائح وأسرار تنسيق إطلالات عباءات أنيقة، ودعوتهن للمشاركة في الحملة.

قيمة أساسية

وصرّح نائب رئيس مجموعة «هنكل الشرق الأوسط» وتركيا، أحمد ناصر: «تترسّخ رؤيتنا في مواصلة دعم وتمكين المرأة، باعتبارها القيمة الأساسية التي لطالما تلتزم بها علامة برسيل شامبو العباية»، مبيناً أن الهدف من ذلك «يكمن في التعرّف الى المواهب المتميزة في المنطقة وتشجيعها لاستكشاف إبداعاتهن والمضي قدماً بمسيرتهن المهنية ليصبحن رائدات في مجال تصميم العباءات»، وأضاف «ومع دوام التطور الذي تشهده صناعة أزياء العباءات والإمكانات الجديرة بالاهتمام التي نلمسها في السيدات من دول مجلس التعاون الخليجي، ستكون مبادرة (عبايتك ستايلك) المنصة المناسبة لتقديم الدعم اللازم في صقل مهارات المصمّمات الناشئات ومساعدتهن في اتخاذ الخطوة الأولى نحو احتراف مهنة التصميم».

مشاركة

للانضمام إلى حملة «عبايتك ستايلك» والاطّلاع على جميع التفاصيل، سيتعيّن على المهتمين بالمشاركة في المسابقة التسجيل عبر الموقع الإلكتروني، وخوض تجربة تعليمية ممتعة تختتم بالحصول على مجموعة من المكافآت والجوائز. كما يحظى المشاركون بفرصة معرفة أهم النصائح العملية للعناية بالعباءات، وأهمية استخدام منظّف متخصّص لضمان عناية مثالية، كما يمكنهم المشاركة في أنشطة مميزة والحصول على فرص مثيرة للتفاعل مع مؤثرات الموضة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال منصّاتهن واسعة النطاق في المنطقة، والتي سيقمن من خلالها بمشاركة خبراتهن ونصائحهن.

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