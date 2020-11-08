أغذية ممنوعة على مرضى النقرس

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأن هناك أطعمة ينبغي على مرضى النقرس تجنبها، وهي الأغذية المحتوية على مركبات «البيورين» مثل اللحوم والنقانق والأحشاء وبعض أصناف البقوليات كالبازلاء والعدس والفاصولياء البيضاء.

يُشار إلى أن النقرس يندرج ضمن أمراض الأيض، ويحدث بسبب ارتفاع مستوى حمض اليوريك في الدم، وتتمثل أعراضه في آلام شديدة بالمفاصل، خاصة إصبع القدم الكبير.

وأضاف المركز الألماني أنه ينبغي أيضاً الإقلال من الدهون، وذلك بتجنب الوجبات الدسمة، مع مراعاة شواء الأطعمة أو طهيها على البخار بدلاً من تحميرها. علاوة على شرب كمية كافية من الماء بمعدل يتراوح بين لترين وثلاثة لترات يومياً.

وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي العمل على إنقاص الوزن وتجنب الحميات الغذائية القاسية والصيام الصارم.

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