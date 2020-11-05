عشب العذم الريشي.. صديق جديد للحدائق

المصدر: برلين ■د.ب.أ

أصبح عشب العذم الريشي (ناسيلا تينويسيما) أفضل صديق جديد في كثير من الحدائق، بعدما كان من الصعب يوماً ما زراعته وحمايته من الرطوبة في الأماكن ذات الشتاء البارد والصيف الدافئ. وينمو هذا العشب الذي يعرف أيضاً بالعشب الرمحي إلى ارتفاع نحو 40 سنتيمتراً، ومن السهل نسبياً زراعته. وقال تيل هوفمان، وهو خبير في النباتات المعمرة في رودلسي بألمانيا، حيث أصبح العذم الريشي مشهداً شائعاً بازدياد، إن «لون العشب أخضر فاتح في الربيع وأوائل الصيف، وينمو بشكل جيد في التربة الجافة والحارة. ويمكن زراعته في الأحواض وصناديق الشرفات»، وأعرب هوفان عن حبه للشكل الذي يبدو عليه العشب وهو يتمايل بفعل الرياح.

وإذا ما كنت تود زراعة العذم الريشي، فينصح هوفمان باختيار موقع جاف ودافئ. ويحب هذا العشب الضوء، لذا لا تضعه بالقرب من أي نباتات أخرى تنمو بسرعة، خصوصاً في الربيع، وإلا سينتهي بها الحال إلى التنافس على الضوء.

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