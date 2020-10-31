3 أطعمة متوافرة بموسم الخريف.. غنية بالفوائد الصحية

المصدر: برلين - د.ب.أ

رغم أن فصل الخريف ليس بالضرورة هو الموسم الذي ينصب فيه التركيز على إنقاص الوزن، إلا أنه يمكن اختيار أسلوب حياة صحي من خلال التركيز على الأطعمة المتوافرة بالخريف، والتي يمكن أن تدعم الجسم من خلال خصائصها الإيجابية.

ونصحت مجلة «إيلي» الألمانية بثلاثة أطعمة غنية بالفوائد، وتساعد على إنقاص الوزن، وحرق الدهون.

الشمندر

يعد الشمندر من الأطعمة اللذيذة، ويمتاز بسعرات حرارية قليلة، فهو مثالي لإنقاص الوزن، ويحتوي الشمندر على الكثير من فيتامين A للعينين، وB لعملية التمثيل الغذائي وC للجهاز المناعي، وهو مزيج صحي للغاية خاصة في فصل الخريف، وبفضل مكونات الشمندر فإن له تأثير إيجابي على حرق الدهون، ويزود الجسم بالكثير من الطاقة.

الفطر

يحتوي الفطر على فيتامينات B 1, 2، التي تحفز عملية التمثيل الغذائي، وبالتالي تدعم إنقاص الوزن، كما يتكون الفطر من نحو 95% من الماء، ولذلك فهو من الأطعمة منخفضة السعرات الحرارية للغاية، ويحتوي على مجموعة من الألياف الغذائية ويبقى في الجهاز الهضمي لفترة طويلة نسبياً دون أن يكون من الصعب هضمه، ولذلك يشعر المرء معه بالشبع لفترة طويلة.

اليقطين

على غرار الفطر، يتكوّن اليقطين (القرع العسلي) من الماء بشكل أساسي، فمن ناحية يوفر السعرات الحرارية، ومن ناحية أخرى يمد الجسم بكثير من السوائل.

وبفضل الألياف الموجودة باليقطين يتم تدعيم عملية الهضم، كما يضمن المحتوى العالي من فيتامين C تعزيزاً مثالياً لجهاز المناعة، وهو أمر مفيد بشكل خاص في الخريف.

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