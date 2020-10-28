معرض الزفاف 2020 ينطلق اليوم في خورفكان

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم في مركز إكسبو خورفكان فعاليات النسخة العاشرة من معرض الزفاف 2020، بمشاركة أكثر من 70 عارضاً من مختلف إمارات الدولة، يمثلون أشهر دور المجوهرات والعطور ومحال الأزياء والعباءات ومستلزمات العرائس، إضافة إلى بيوت التجميل وأهم دور تصميم الأزياء والموضة والإكسسوارات، ونخبة من أبرز وجهات تنظيم وتنسيق حفلات الزفاف. ويسعى المعرض، الذي تستمر فعالياته حتى 31 الجاري، إلى تقديم تجربة تسوّق مميزة للزوّار، إذ تتنوّع المعروضات في معرض الزفاف لتلبية مستلزمات العروس من فساتين أفراح وفساتين سهرة وعباءات وعطور ومجوهرات وغيرها. ويعدّ المعرض فرصة للباحثات عن كل احتياجات ومستلزمات إقامة الزفاف وتجهيزه، ويتضمن آخر صيحات الموضة في عالم أزياء العرائس وأحدث التوجهات العالمية في عالم تنسيق الأعراس وتحضيرها. من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، سيف محمد المدفع، أن «استضافة معرض الزفاف تأتي في إطار الحرص على الإسهام في إنعاش النشاط الاقتصادي في مدينة خورفكان، من خلال إيجاد منصّات سنوية تفتح الباب للشركات الوطنية والعالمية وروّاد الأعمال من الشباب لعرض منتجاتهم وخدماتهم، إضافة إلى توفير فرص استثمارية جديدة، وعقد لقاءات أعمال تتخطى الحدود، لتكون خطوة إضافية في استقطاب أهم الفعاليات والمعارض». ونوّه بأهمية المعارض المتخصصة لما تلعبه من دور أساسي في التسويق والترويج للمنتجات والصناعات الوطنية، وما تمثله من قيمة كأحد أهم الروافد الاقتصادية والترويجية لمدينة خورفكان.

من جانبه، قال مدير مركز إكسبو خورفكان، خليل المنصوري، إن «معرض الزفاف يأتي في إطار برنامج المعارض، التي يعتزم المركز استضافتها وتنظيمها خلال الفترة المقبلة، والتي تتضمن العديد من المعارض التخصصية والخدمية التي تلبي الاحتياجات، وتعزز النشاط التجاري بها»، مشيراً إلى أن المركز حرص على ضمان كل اشتراطات الصحة والسلامة للعارضين والموظفين والزوّار.

خيارات واسعة

دعا نائب مدير مركز إكسبو خورفكان، محمد إبراهيم الزامك، الجمهور إلى زيارة المعرض للاستفادة من الفرص التي سيتيحها، والخيارات الواسعة من المنتجات التي تحمل توقيع أشهر العلامات التجارية، مشدداً على ضرورة حرص الزوّار على الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال زيارتهم للمعرض.

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