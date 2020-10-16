لا تيأسي.. حلول بسيطة تصلح «كوارث» الطهي

المصدر: برلين - د.ب.أ

لقد بالغت في طهي الخضراوات أو صارت الشوربة حارة أو خفيفة أكثر من اللازم.. لسبب أو آخر تحدث مثل تلك الحوادث خلال الطهي، على كل حال لا تيأسي فهناك حل تقريباً للحظ العاثر، الذي يمكن أن يلقاه المرء في المطبخ.

إذن ماذا يجب أن تفعلي، عندما تكون الشوربة خفيفة للغاية؟ إذا كانت شوربة صافية فالأمر سهل، ويمكن تقليلها بغليها، وكشف الغطاء عنها. وإذا كان اللحم أو الخضراوات مضافة بالفعل فيجب إخراجها منها، بحسب الطاهية بالتلفزيون الألماني مارتينا مويت.

وإذا كانت شوربة كريمي، فإضافة حبة بطاطس يمكن أن تُحدث العجائب. وتنصح مويت بـ«بوضع بعض البطاطس المهروسة، أو بشر بعضها».

ماذا عن الإفراط في غلي الخضراوات؟ تقول مويت: «لا تبكي كثيراً عليها.. اصنعي منها شوربة». قومي ببساطة بهرس الخضراوات، وإضافة قليل من الكريمة، وقليل من المرقة للحصول على القوام المطلوب.

الصلصة حارة للغاية؟ إذا ما أضفت فلفلاً حاراً أكثر من اللازم، فالحيلة القديمة القائلة بزيادة الكمية الإجمالية للصلصة يمكن أن تجدي نفعاً هنا أيضاً. وهناك حل آخر بإضافة القليل من عصير الليمون، أو القليل من السكر، أو ملعقة من العسل.

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