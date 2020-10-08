متاعب البطن.. عَرَض عام يصعب تشخيصه

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد المركز الاتحادي للتوعية الصحية بأن آلام البطن تعد من المتاعب الصحية، التي يصعب تشخيصها، نظراً إلى أنها تعد عَرَضاً عاماً يشير إلى أكثر من مرض.

وأوضح المركز الألماني أن آلام البطن قد ترجع إلى القرح، مثل القرحة الهضمية وقرحة الاثنى عشر، أو الالتهابات مثل التهاب الأمعاء والتهاب البنكرياس والتهاب الزائدة الدودية، أو الفتق مثل الفتق الإربي وفتق جدار البطن والفتق السري، أو الحصوات كحصوات الكلى وحصوات المرارة. ومن الأسباب الأخرى لآلام البطن عسر الهضم والحموضة والإمساك، والقولون العصبي ومشاكل الكبد وآلام الحوض والمسالك البولية.

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