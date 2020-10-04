نصائح مهمة للحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح خبراء في معهد الجودة في مجال الرعاية الصحية بألمانيا ببعض التدابير البسيطة التي يمكن من خلالها الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر، وذلك من خلال بعض الأمور مثل قراءة الصحف، وإجراء العمليات الحسابية بالمخ أثناء التسوق، وحل الكلمات المتقاطعة، والألعاب الذهنية كالسودوكو ولعبة الذاكرة Memory الشهيرة.

وأضاف الخبراء أن ممارسة الأنشطة البدنية تسهم أيضاً في الحفاظ على اللياقة الذهنية؛ إذ تساعد ألعاب الكرة والرقص وغيرها من التمارين الرياضية على نشوء شبكات عصبية جديدة في المخ، إلى جانب تدريب مهارات التوازن والتناسق العضلي العصبي.

كما يعد التواصل الاجتماعي مع الأصدقاء والأقارب ركيزة أساسية للحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر.

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