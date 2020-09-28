فيتامين B7.. إكسير جمال لشعرك

البيوتين يحول دون تقصف الشعر وتساقطه. د.ب.أ

المصدر:
  • برلين - د.ب.أ
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أكّد مصفف الشعر الألماني، ينس داجنه، أن فيتامين B7 يعد بمثابة إكسير الجمال للشعر؛ إذ إنه يعمل على زيادة نموه وتقوية بنيته، ومن ثم يحول دون تقصفه وتساقطه، فضلاً عن أنه يمنح الشعر مظهراً لامعاً يأسر الألباب.

وأضاف داجنه أنه يمكن إمداد الجسم بهذا الفيتامين المعروف أيضاً باسم «البيوتين» من خلال تناول الأغذية الغنية به، مثل الموز والفراولة والسبانخ ورقائق الشوفان. كما يمكن اللجوء إلى المكملات الغذائية المحتوية عليه، ولكن تحت إشراف الطبيب.

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