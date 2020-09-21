التغذية غير الصحية تهدّد مناعة طفلك

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّرت الجمعية الألمانية للتغذية العلاجية من أن التغذية غير الصحية تهدد الطفل بأمراض خطيرة، مثل السِمنة المفرطة وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري من النوع الثاني. وأضافت أن الوجبات السريعة والأطعمة المصنعة تفتقر إلى العناصر المغذية، ما يتسبب في زيادة نسبة الدهون في الجسم والإصابة بسوء التغذية، والذي له تأثير سلبي خطير على جهاز المناعة والبلوغ والتطور العصبي وكثافة العظام وكتلة العضلات وشفاء الجروح. ولتجنّب الإصابة بهذه المشكلات الصحية الخطيرة، ينبغي الابتعاد عن البرغر ورقائق البطاطس والكولا قدر الإمكان، مع الاعتماد على الأطعمة الصحية والطازجة كالخضراوات والفواكه والحبوب ومنتجات الحبوب الكاملة.

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