خبراء تغذية ينصحون بالقرع‬ العسلي: كنز فوائد صحية وفيتامينات

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال خبراء المركز الألماني للتغذية إن القرع‬ العسلي يتمتع بفوائد صحية جمة؛ إذ إنه يساعد على التمتع بالرشاقة، ويمد‬ الجسم بالعناصر المغذية. ‬

وأوضحوا أن القرع العسلي يعد كنزاً من المعادن والفيتامينات؛ فهو‬ يزخر بالبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والزنك وفيتامين سي.‬

كما يعد القرع العسلي غنياً بمادة البيتا كاروتين، التي تندرج ضمن‬ مضادات الأكسدة وتتمتع بتأثير مضاد للالتهابات، ما يجعلها مفيدة لصحة‬ العين والبشرة والشعر بصفة خاصة.

ويمتاز القرع العسلي بأنه قليل السعرات الحرارية والدهون؛ إذ تحتوي 100‬ غرام منه على نحو 26 سعراً حرارياً فقط، و6ر0 غرام من الدهون، فضلاً عن أنه‬ سهل الهضم ويساعد على إدرار البول.‬

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