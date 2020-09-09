أغذية «المواد المُرّة» تحارب الانتفاخ وتساعد على إنقاص الوزن

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوردت مجلة الصيدليات الحديثة الألمانية أن المواد المُرّة تتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ تعمل على تنشيط هضم الدهون والبروتين والكربوهيدرات وتحارب الانتفاخ.

وتتمثل المصادر الغذائية للمواد المُرّة في الهندباء والجريب فروت والبروكلي والخرشوف والنعناع والجرجير وورق الغار و«كرنب بروكسل».

وأضافت المجلة الألمانية أن المواد المُرّة تعد أيضاً صديقة للكبد والبنكرياس والصفراء، كما أنها تساعد على إنقاص الوزن؛ إذ يسهم المذاق المر في الحد من الشعور بالجوع.

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