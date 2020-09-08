وصفة بسيطة للاستفادة الكاملة بـ «فيتامين مهم» في الطماطم والجزر وخضراوات بالجملة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصى مركز حماية المستهلك بولاية بافاريا الألمانية بوصفة بسيطة تضاف للخضراوات الصفراء والحمراء، كالجزر والقرع العسلي والطماطم، وذلك عبر إضافة الزيت إليها، لتحقيق أقصى استفادة منها.

وأوضح المركز أن الخضراوات الصفراء والحمراء تحتوي على مادة «كاروتينات» التي تتحول في الجسم إلى فيتامين A عندما تذوب في الزيت.

ومن المعروف أن فيتامين A يتمتع بأهمية كبيرة لصحة النظر وجمال البشرة وتقوية جهاز المناعة والعظام وتثبيط الالتهابات.

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