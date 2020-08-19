فاكهة تنشّط حرق الدهون.. تناولها في الإفطار يحقق النتائج المرجوة

المصدر: برلين - د.ب.أ

يسعى كثيرون إلى إنقاص الوزن بحميات وتجريب العديد من الوصفات المختلفة.

وأفاد المركز الاتحادي الألماني للتغذية بأنه فاكهة الجريب فروت تعد سلاحاً فعالاً لإنقاص الوزن والتمتع بالرشاقة؛ إذ تعمل على تنشيط الأيض من ناحية، وتحارب نوبات الجوع الشديد من ناحية أخرى.

وأوضح المركز أن فاكهة الجريب فروت، التي تنتمي إلى الموالح كالبرتقال والليمون، غنية بفيتامين C، الذي يعمل على تنشيط حرق الدهون، بالإضافة إلى تقوية جهاز المناعة.

كما يحتوي الجريب فروت على مادة «البكتين»، التي تنتمي إلى الألياف الغذائية، والتي تساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، فضلاً عن أن المواد المُرّة بالجريب فروت تحدّ من الشهية، ومن ثم تحارب نوبات الجوع.

وتمتاز فاكهة الجريب فروت أيضاً بأنها قليلة السعرات الحرارية؛ إذ تحتوي 100 غرام منها على نحو 42 سعراً حرارياً.

ولتحقيق النتائج المرجوة ينبغي تناول فاكهة الجريب فروت في وجبة الإفطار؛ إذ تكون عملية الأيض في أعلى مستوياتها بين الساعة العاشرة صباحاً والـ12 ظهراً.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news