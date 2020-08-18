خبراء تغذية ينصحون بتناول الخوخ: مفيد للمناعة وصحة القلب

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكر خبراء في المركز الاتحادي للتغذية أن الخوخ يتمتع بفوائد صحية جمّة؛ إذ إنه مفيد للقلب والمناعة والبشرة.

وأوضحوا أن الخوخ يعد كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ إذ يزخر بفيتامين A و B و C و E و K والبوتاسيوم والمغنيسيوم. وتعمل هذه الفيتامينات والمعادن على تقوية جهاز المناعة، وتعزيز صحة الجهاز القلبي الوعائي، وتقي أمراض القلب مثل تصلّب الشرايين.

كما تتمتع هذه المواد الفعالة بتأثير مضاد للأكسدة، ومن ثم فهي تحارب ما يعرف بالجذور الحرة (Free Radicals)، التي تُعجّل بشيخوخة البشرة وتُلحق ضرراً بخلايا الجسم.

ويتمتع الخوخ بتأثير مدر للبول، ومن ثم فهو يحارب احتباس الماء بالجسم، ويساعد على التخلص من تورم الساقين.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الخوخ غنياً بالألياف الغذائية، التي تعمل على تنشيط عملية الهضم وتساعد على الشعور بالشبع لمدة طويلة، كما أنها تعمل على ضبط مستوى السكر بالدم، ومن ثم تحمي من الإصابة بداء السكري.

ويحتوي 100 غرام من الخوخ على 48 سعراً حرارياً، ولا تشتمل على دهون تقريباً، بينما تحتوي على نحو تسعة غرامات من السكر.

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