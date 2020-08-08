لا للنقانق في وجبة الإفطار!.. أخصائي تغذية يوضح السبب

المصدر: برلين - د.ب.أ

ينصح أخصائي التغذية العلاجية الألماني ماتياس ريدل بالابتعاد عن النقانق في وجبة الإفطار؛ لأنها دسمة للغاية من ناحية، ولتجنب تجاوز كمية اللحوم القصوى المسموح بها أسبوعياً، والتي تتراوح بين 300 و600 غرام، من ناحية أخرى.

وفي المقابل، ينصح ريدل بتناول المكسرات؛ نظراً لأنها تحتوي على بروتينات تساعد على الشعور بالشبع، ودهون مفيدة تعمل على تأخير عملية الهضم، وألياف غذائية تعمل على إطالة الشعور بالشبع.



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