خبراء يحذّرون من إلقاء البطاريات في سلة المهملات

المصدر: برلين - د.ب.أ

حذّرت الهيئة الألمانية لإدارة النفايات من إلقاء البطاريات المنتهية صلاحيتها في سلة المهملات بالمنزل، لكي لا تتسبب في اندلاع حريق في المكان الموجودة به.

وينطوي وجود البطاريات في سلة المهملات على خطر إشعال حريق، بسبب اندلاع شرر بها على سبيل المثال، وهو ما يشكل خطراً على المنزل، أو شاحنة القمامة، أو أنظمة فرز القمامة.

ولتجنب خطر اندلاع حريق يجب التخلص من البطاريات، سواء العادية، أو القابلة لإعادة الشحن، بشكل منفصل في حاويات جمع البطاريات في متاجر البيع، أو في مراكز إعادة التدوير.

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