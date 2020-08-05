خبير: نعل حذاء الركض يجب أن يكون تصحيحياً

المصدر: برلين - د.ب.أ

يقوم بعض الأشخاص من هواة الركض، الذين يجدون أن أحذية الركض خاصتهم كبيرة للغاية، بوضع نعل داخلي لجعلها ملائمة بشكل أكثر راحة. ولكن للخبراء قولاً آخر: «إنهم لا ينصحون بهذا».

وقال المدير الطبي بعيادة طب العظام وجراحات الرضوض في كلينيكوم شتوتجارت في ألمانيا، الدكتور باتريك رايتسه، إنه بالنسبة لمن يركضون ويعانون مشكلات في القدمين أو الساقين «من المنطقي شراء حذاء أكبر بقليل، وشراء نعل تصحيحي».

ولا ينصح باستخدام النعل غير التصحيحي في أحذية الركض الواسعة من الداخل، مشيراً إلى أنه من الأفضل شراء حذاء مقاسه مناسب للقدمين.

وغالباً ما يكون النعل التصحيحي مفيداً، على سبيل المثال، في حالات القدم المسطحة أو المقوسة أو عدم استقرار الكاحل، خصوصاً لهواة الركض الذين أصيبوا بالتواء في أحد الكاحلين أو كلاهما.

وأضاف رايتس أنه يمكن أن يكون مفيداً للراكضين الذين يعانون اعوجاج الركبة بعد إصابة بالغضروف الهلالي، وهو ألم على الجزء الخارجي من الركبة جرّاء متلازمة الشريط الحرقفي الظنبوبي، الذي يُعرف أيضاً بركبة العداء، أو بعدم الاستقرار بتمزق الرباط الصليبي.

وأوضح أن «الهدف هو توفير بطانة للعضلات»، والغرض الرئيس من استخدام النعل التقويمي للأحذية، هو التعويض عن تشوهات القدم، ليضفي التساوي بين طول الساق غير المتكافئ وإضفاء الاستقرار لمحاور الجسم نحو الجذع.

وتابع رايتسه أنه بالنسبة للمشكلات البسيطة هناك مجموعة جيدة من النعال التصحيحية في المتاجر المتخصصة، لكنه ينصح باستشارة طبيب العظام بالنسبة للمشكلات الأكثر خطورة.

• الغرض الرئيس من استخدام النعل التقويمي للأحذية، هو التعويض عن تشوهات القدم.

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