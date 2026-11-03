أحمد بن محمد في يوم العَلَم: نجدد العهد لوطننا وقيادتنا بأن نصون هذا الإرث الغالي بالعمل

قال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، في تدوينة عبر منصة "إكس": "رفعنا اليوم علم الإمارات في دار الاتحاد… هنا، قبل نحو 55 عاماً، اجتمع زايد بن سلطان وراشد بن سعيد والآباء المؤسسون ليرفعوا راية الإمارات للمرة الأولى، ومن هنا انطلقت مسيرة غيّرت التاريخ وقدّمت تجربة وحدوية وتنموية رائدة".

وتابع سموه: "وفي هذا المكان الذي يحفظ ذاكرة البدايات، شاركنا أبناءنا وبناتنا من طلبة المدارس احتفالية رفع العلم، التي نظّمها براند دبي، الذراع الإبداعي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، إيماناً بأن الأجيال الناشئة هي رهاننا لصون هذه الأمانة الغالية وصناعة مستقبل يليق باسم الإمارات".

وختم سموه: "نجدد العهد لوطننا وقيادتنا بأن نصون هذا الإرث الغالي بالعمل، ونُعلي رايتنا بالإنجاز، ونُعدّ أجيالاً تواصل البناء وتقود مسيرة الريادة الإماراتية".