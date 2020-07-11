بعد السلمون جاء دور الجمبري.. الصين تكتشف «كورونا» في عينات مستوردة

المصدر: بكين - د.ب.أ

أوقفت الصين أمس الجمعة، استيراد الجمبري من ثلاثة مصانع في الإكوادور بعد ثبوت إيجابية بعض العينات لفحص فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلاً عن بي كشين، مدير مكتب سلامة استيراد وتصدير الأغذية بالإدارة العامة للجمارك فى بكين.

وبدأت الصين في فحص الواردات من المواد الغذائية المجمدة والمبردة على خلفية مخاوف من أن سمك السلمون الملوث، كان السبب في موجة ثانية من تفشي الفيروس المميت مرة أخرى في بكين الشهر الماضي

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