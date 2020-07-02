خبراء: منظفات الصابون لا تصلح للأثاث المنجد

المصدر: فرانكفورت - د.ب.أ

نصحت الرابطة لمواد العناية الشخصية ومواد التنظيف بعدم استخدام منظفات الصابون لإزالة البقع الموجودة على الأثاث المنجد، كالأرائك والمقاعد الفوتيه.

وعللت الرابطة الألمانية ذلك، بأن منظفات الصابون تترك بقايا على الفرش، تكون لاحقاً بقعاً مرة أخرى، كما أن بقايا الصابون تجذب جزيئات الاتساخات وتعمل على تثبيتها. ولتجنب ذلك تنصح الرابطة بالاعتماد على المواد المخصصة لتنظيف فرش الأثاث، التي يتم تطبيقها لفترة وجيزة، ثم تُزال بقطعة قماشية، كما يكفي تنظيف فرش الأثاث بشكل منتظم في اتجاه الألياف.

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