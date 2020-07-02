الكيك من دون خبز يمكن إعداده بطرق لا حصر لها

المصدر: برلين - د.ب.أ

الكيك الذي يصنع من دون خبز ليس مريحاً فحسب، عندما يكون الطقس حاراً للغاية لإشعال الفرن، ولكن أيضاً يمكن إعداده بطرق لا حصر لها.

يتألف الكيك من دون خبز الأساسي من طبقة مقرمشة وحشو وعادة شيء حلو وقشدي. في حين أن بسكويت «ليدي فينغر» يستخدم من أجل الطبقة المقرمشة في العديد من الأنواع الكلاسيكية، فلم لا تتجاوز الحدود؟

وبالتالي سريعاً ما يأتي إلى الأذهان رقائق الذرة والمكسرات المقطعة وكوكيز الشوفان والجرانولا والبلح والكاجو أو حتى بقايا البسكويت.

ومن أحد الخيارات التي يقترحها مركز التغذية الألماني هو البسكويت الإيطالي الصغير «أماريتيني»، إذ يتمتع بنكهة معجون اللوز اللطيفة، التي يمكن تكملتها بحشو بكريمة القهوة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news