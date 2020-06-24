للذاهبين إلى البحر أو حمام السباحة.. نصيحة لسلامة آذان أطفالكم

أوصت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين الوالدين بتجفيف أذن الطفل جيداً بعد الخروج من حمام السباحة، أو البحر، باستخدام منشفة أو بواسطة مجفف الشعر، مع مراعاة أن يضبط على درجة حرارة منخفضة إلى حد ما على مسافة 10 سم من أذن الطفل.

وعللت الرابطة أهمية ذلك بأن وجود ماء في الأذن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب القناة السمعية، والذي تتمثل أعراضه في احمرار الأذن وتورمها وشعور بحكة بها.

وفي حال ملاحظة هذه الأعراض يجب استشارة طبيب الأنف والأذن والحنجرة على وجه السرعة لعلاج الالتهاب في الوقت المناسب.

وللوقاية ينبغي على الوالدين إعطاء الطفل نوعية معينة من سدادات الأذن أو قبعات السباحة عند الذهاب إلى البحر أو حمام السباحة.

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