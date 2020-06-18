بقع الوجه أثناء الحمل.. وصفة بسيطة للعلاج

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعاني المرأة من بقع بالوجه أثناء فترة الحمل. فما أسباب ذلك؟ وكيف يمكن تجنبها؟

للإجابة عن هذه الأسئلة، أوضحت خبيرة التجميل الألمانية، ناتالي فيشر، أنه مع زيادة إنتاج الهرمونات أثناء الحمل، وفي ظل تأثير الأشعة فوق البنفسجية تنشأ بقع صبغية وأجزاء بنية اللون بالوجه. ولتجنب هذه البقع تنصح فيشر باستخدام كريم واق من أشعة الشمس ذات مُعامل حماية (SPF) لا يقل عن 50 ، مع مراعاة أن يكون خالياً من الفلاتر الكيمائية، حيث إنه من الأفضل أن يحتوي الكريم على فلاتر معدنية. ومن المفيد أيضاً أن يحتوي الكريم على مواد فاعلة مثل أكسيد الزنك وثنائي أكسيد التيتانيوم، إذ تعكس هذه المواد الأشعة فوق البنفسجية وتحول دون توغلها داخل البشرة.

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