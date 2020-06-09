خسارة الوزن لا تعني «العذاب».. خبراء: لست مضطراً لتناول أطعمة تكرهها

المصدر: برلين - د.ب.أ

يربط الأشخاص في الغالب اتباع حمية غذائية وخسارة الوزن بضرورة تناول أطعمة لا يحبونها. ولكن في الحقيقة، ينصح الخبراء بالسماح للمرء بالاستمتاع بالطعام عند محاولة خسارة الوزن.

ويوضح أحد المراكز المعنية بالمستهلك في غرب ألمانيا أنه عندما يستمتع المرء بوجبته، فإنه يتذوق كل قضمة ويأكل ببطء ومن المحتمل أن يأكل أقل من المعتاد. وهنا يصبح الطعم الذي يستمتع به المرء هو ما يحدد ما إذا كان قد شبع ويشعر بالرضا، وليس كمية الأكل.

ويقول الخبراء إن إحدى طرق تعزيز تجربة تناول الطعام تتمثل في تناول وجبات صغيرة عدة ذات نكهات مختلفة وليس طبقاً واحداً.

ولكن إذا ما كان المرء يتطلع إلى خفض عدد الأطباق؛ فهو ليس مضطراً لإعداد قائمة طعام كاملة، إذ إن طاولة معدة بشكل جيد ورائحة الوجبة خلال طهيها والتوابل الجيدة أو طبق منظم بشكل جذاب.. كل ذلك يمكن أن يساعد في الرفع من شأن وجبة بسيطة بمجهود قليل.



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