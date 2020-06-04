تدابير بسيطة لمواجهة الغثيان

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفاد المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا بأن الغثيان ليس مرضاً قائماً بذاته، وإنما عرض مصاحب لمرض ما.

وأوضح المركز الألماني أن الغثيان له أسباب عدة، إذ إنه قد يشير إلى أحد الأمراض: التسمم وعدوى الجهاز الهضمي، وعدم تحمل الطعام، والتهاب الغشاء المخاطي للمعدة والقولون العصبي، والصداع النصفي، إضافة إلى ضربة الشمس وارتجاج المخ.

ويمكن مواجهة الغثيان ببعض التدابير البسيطة، مثل الاسترخاء في بيئة هادئة وشم الهواء المتجدد، والتهوية المنتظمة للغرفة، وشرب السوائل على نحو كاف، خصوصاً شاي الزنجبيل أو البابونغ، وتناول وجبات صغيرة وخفيفة على مدار اليوم، مثل الأرز وخضراوات مطهية على البخار.

إضافة إلى ذلك ينبغي الابتعاد عن الأشياء التي تهيج المعدة كالقهوة والسجائر، وكذلك الابتعاد عن الروائح النفاذة، لأنها تحفز الغثيان.

وعلى أية حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الغثيان وعلاجه في الوقت المناسب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news