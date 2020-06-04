لدغات الحشرات.. متى تستلزم استشارة الطبيب

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكد طبيب الأمراض الجلدية الألماني، الدكتور كريستوف ليبيش، أن لدغات الحشرات لا تعدّ من الأمور المزعجة، التي تفسد متعة الصيف، فحسب، بل قد تشكل أيضاً - في بعض الحالات - خطراً على الحياة.

وأوضح أنه «من الطبيعي أن يحدث تورم شديد في موضع اللدغة مع الشعور بألم، غير أن هذه المتاعب ينبغي أن تتحسن بعد مرور يومين مع تبريد موضع اللدغة وتجنب حكها».

وفي حال عدم تلاشي المتاعب بعد مرور هذه المدة، ينبغي حينئذ استشارة الطبيب.

وأضاف ليبيش أن «لدغات الحشرات قد تشكل خطراً على حياة الأشخاص، الذين يعانون حساسية تجاه سم الحشرات، بصفة خاصة، إذ يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بما يُعرف بـ(الصدمة التحسسية المميتة)، التي تتمثل أعراضها في خفقان القلب وضيق التنفس ومشكلات الدورة الدموية والإغماء. لذا يتعين على المرضى اصطحاب أدوية الطوارئ معهم عند السفر والتنزه، مع استشارة الطبيب أيضاً بعد استخدام الأدوية للاطمئنان على حالتهم الصحية».

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