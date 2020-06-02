نصائح لتسوّق آمن في زمن «كورونا»

المصدر: ميونيخ ■د.ب.أ

أكد المعهد الألماني لتقييم المخاطر على ضرورة اتخاذ تدابير وقائية للحماية من عدوى فيروس كورونا المستجد عند التسوق، وفي ما يلي بعض النصائح والإرشادات التي يجب مراعاتها عند التسوق:

في البداية نصح خبراء المعهد الاتحادي بالحفاظ على مسافة مترين عند التحدث مع الآخرين، مع غسل اليدين قبل الذهاب للمتجر بالماء والصابون لمدة 20 ثانية وتجفيفها جيداً، حتى لا تصيب الآخرين في حال وجود العدوى مع عدم العلم.

ونصح المعهد الألماني أيضاً بالذهاب للمتاجر في الوقت، الذي تقل فيه أعداد المشترين، مثل الصباح الباكر أو قبل الإغلاق ليلاً، ومن الأفضل أيضاً تقليل فترة الوجود في المتجر بمعرفة وكتابة قائمة المشتريات، حتى لا يضيع الوقت في المتجر ذهاباً وإياباً دون داعٍ، وهو ما يزيد من فرص الاحتكاك والاتصال بالآخرين.

ومن ضمن التوصيات أيضاً عند التسوق لمس الأسطح بأقل قدر ممكن، ويفضل عدم إطالة الوقت في المتجر بأمور مثل قراءة محتوى الطعام، وفي النهاية ينصح بإحضار حقيبة التسوق الخاصة بدلاً من عربات التسوق التي تنتقل من يد لأخرى، ويمكن اصطحاب مناديل مضادة للبكتريا ومواد مطهرة ضد العدوى.

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