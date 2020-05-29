«صن سيت» متفائلة بانتعاش قطاع الضيافة في الإمارات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعربت مجموعة «صن سيت» للضيافة، المجموعة الرائدة في الاستثمار والإدارة بقطاع الضيافة، التي تتخذ من دبي مقراً إقليمياً، عن تفاؤلها بمستقبل قطاع الضيافة على المدى المتوسط، وتعهدت بتقديم تجارب ضيافة عصرية جديدة ومواكبة للمستقبل، كما كشفت المجموعة عن توقعاتها في ما يخص مستقبل قطاع الضيافة (الأغذية والمشروبات)، في ظل بداية الانحسار العالمي لانتشار لفيروس كورونا المستجد، إذ توقعت ازدياد الطلب على ارتياد المطاعم والمقاهي والصالات في وقت مبكر من الربع الرابع للعام الجاري، يتبعه حدوث حالة من الانتعاش الاقتصادي.

وتضم محفظة مجموعة «صن سيت» للضيافة عدداً من أهم المنتجعات ومنافذ الأطعمة والمشروبات المعروفة التي تتوزع فروعها في جميع أنحاء الإمارات والسعودية والبحرين، والكويت وسويسرا والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى العديد من مشروعات الضيافة الجديدة التي سيتم افتتاحها قريباً، ومنذ تخفيف القيود المفروضة على الحركة في الإمارات بدأت المجموعة في إعادة فتح عدد من مطاعمها امتثالاً منها للقرارات الحكومية، وذلك مع تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي وجميع الإجراءات الوقائية للصحة والسلامة، التي صدرت من الدوائر الحكومية ذات الشأن، مع وضع جدول عمل مرن يتبع للمتغيرات في الأسابيع المقبلة.

وكانت المجموعة قد أعلنت، في وقت سابق من العام الجاري، عن خططها لتنفيذ وافتتاح أكثر من 10 مشروعات ضيافة جديدة، ما يوسع محفظة أعمالها إلى أكثر من 30 منفذاً للأطعمة والمشروبات في الإمارات والمنطقة ككل، وأطلقت المجموعة، مع بداية العام الجاري، خدمتَي «فاست كاجوال» و«ليفينغ» للعملاء، بالإضافة إلى التخطيط للافتتاح المرتقب لسطح الترفيه «أورا سكاي بول أند لونج» الأول من نوعه في منطقة الخليج العربي، وعلامة «سوشي سامبا» العالمية في «ذا بالم تاور» بجزيرة نخلة دبي، بهدف تقديم تجارب مميزة للضيوف من شأنها تعزيز أداء المجموعة بشكل عام.

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