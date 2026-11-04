حمدان بن محمد يمنح جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لمؤسستين و4 أشخاص

أعلن سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منح جائزة «دبي الأفعال Dubai-it» لبنك الإمارات دبي الوطني عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي، ولأحمد بن سليم الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة عن فئة مديري المشاريع، ولمهدي أمجد مؤسس مجموعة «أمنيات» عن فئة المشاريع العقارية، ولمشروع «أناس» عن فئة الخدمات، ولتشارلي رايت مؤسس «هيومنترا» عن فئة رواد الأعمال، وللشيف إيزو آني عن فئة الضيافة.

وقال سموه في تدوينة عبر منصة "إكس": "أطلقنا جائزة دبي الأفعال Dubai-it لنقدّم نماذج تجسّد فلسفة دبي في العمل في مختلف المجالات… إنجاز استثنائي، في وقت قياسي، وبجودة عالية".

وأضاف سموه: "نعلن منح الجائزة عن فئة المؤسسات في المجال الاقتصادي لبنك الإمارات دبي الوطني، لنموّه الاستثنائي في المنطقة وتوسّعه وارتقائه بخدماته ومنتجاته… وعن فئة مديري المشاريع لأحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة، لتطوير تجارة الألماس وبناء مراكز للتجارة في قطاعات متعددة".

وتابع سموه: "وفي مجال المشاريع العقارية لمهدي أمجد، مؤسس مجموعة «أمنيات»، لتحويل تصاميم معماريين عالميين إلى معالم تثري أفق دبي… وعن فئة الخدمات لمشروع «أناس»، الذي قدّم من خلاله خالد الطاير تجربة تسوّق فاخرة انطلقت من دبي وحققت نتائج استثنائية... وعن فئة رواد الأعمال لتشارلي رايت، مؤسس «هيومنترا»، لبنائه من دبي العلامة الأسرع نمواً في مجال الإلكترولايت عالمياً… وعن فئة الضيافة للشيف إيزو آني، لتطويره 30 مشروعاً جمعت بين جودة التنفيذ ومعايير دبي في الضيافة، وتوسيع حضورها عالمياً".

وختم سموه: "مبروك لجميع الفائزين بجائزة دبي الأفعال في دورتها الأولى… نهج Dubai-it فلسفة عمل قابلة للتطبيق في كافة القطاعات، ونتائجها تليق باسم دبي ومشاريعها".