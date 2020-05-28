خبراء: مظهر الشعر مرآة لما يحتاجه الجسم

المصدر: برلين - د.ب.أ

يُعدّ الشعر بمثابة مرآة للصحة، إذ يمكن من خلال حالته ومظهره الاستدلال على بعض المشكلات الصحية.

وأوضح خبراء المركز الاتحادي للتوعية الصحية في ألمانيا أن فقدان الشعر للمعانه، رغم العناية به، يدل على نقص الأحماض الدهنية «أوميغا 3». ويمكن إمداد الجسم بهذه الأحماض، من خلال تناول السلمون والتونة، إذ تسهم هذه الأحماض في استعادة بريق الشعر. وعندما يصير الشعر خفيفاً، فإن ذلك يشير إلى فرط نشاط الغدة الدرقية. أما جفافه فيرجع إلى قصورها.

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