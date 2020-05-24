كيف يؤثر الإفراط في تناول السكر على جهاز المناعة؟

المصدر:
  • برلين - د.ب.أ
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حذر المركز الاتحادي للتوعية الصحية من أن الإفراط في تناول السكر يتسبب في إضعاف جهاز المناعة؛ حيث إن السكر يعزّز من العمليات الالتهابية في الجسم، ويؤدي إلى إضعاف قوى الشفاء الذاتية.

كما يتسبب السكر في حرمان الجسم من فيتامين سي، الذي يعد سلاحاً فعالاً لمحاربة الفيروسات والبكتيريا.

ولتجنب هذه المخاطر الصحية، ينصح المركز الألماني بتناول السكر بكمية لا تزيد على 25 غراماً يومياً، وذلك وفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية.

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