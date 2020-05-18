5 تدابير بسيطة لتنشيط الأيض وحرق الدهون

المصدر: برلين - د.ب.أ

أكدت خبيرة التغذية الألمانية زيلكه ريستماير إن نشاط الأيض (التمثيل الغذائي) يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، إذ يساعد على حرق الدهون في الجسم، والتمتع بالرشاقة، وإمداد الجسم بالعناصر المغذية المهمة.

وأوضحت ريستماير أنه يمكن تنشيط الأيض باتباع تدابير بسيطة، وهنا خمسة منها:

- النوم الكافي لمدة تتراوح بين 7 و8 ساعات ليلاً.

- شرب الماء بشكل كاف بمعدل لا يقل عن لترين يومياً.

- الإكثار من الأغذية الغنية بالألياف الغذائية كالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة.

- المواظبة على ممارسة الرياضة والأنشطة الحركية كالتنزه لنصف ساعة يومياً.

- الابتعاد عن الأغذية التي تتسبب في إبطاء الأيض مثل الكربوهيدرات والسكريات والوجبات السريعة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news