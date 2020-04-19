15 شركة في ألمانيا وسويسرا والنمسا تعمل على إعداد دواء لكورونا

المصدر: برلين - د.ب.أ

تعمل ما لا يقل عن 15 شركة في الدول الناطقة بالألمانية على إعداد دواء لفيروس كورونا المستجد، فيما تعمل سبع شركات أخرى على إعداد لقاح مضاد.

جاء ذلك وفقاً لبيان صادر عن الاتحادات الدوائية الثلاثة «في إف ايه» و«بيو ألمانيا» و«فارمينج» اليوم الأحد، لكن الاتحادات الثلاثة لم تدع إتمام العمل بعد.

وأوضحت الاتحادات عن طريق خريطة تفاعلية على الإنترنت، الأماكن التي يجري البحث فيها في ألمانيا والنمسا وسويسرا، وما تعمله الشركات بالضبط.

وذكرت الاتحادات أن الخريطة سيتم تحديثها بشكل مستمر. وأشارت إلى أن الشركات ستواصل التعاون بشكل مكثف مع بعضها البعض وكذلك مع شركات أخرى.

ووصل عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا حتى بعد ظهر اليوم الأحد إلى أكثر من 141 ألف و900 حالة. فيما وصل عدد وفيات كورونا إلى ما لا يقل عن 4400 حالة، حسب تحليل لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استندت فيه إلى أحدث الأعداد الصادرة عن الولايات الألمانية.

وحسب بيانات معهد روبرت كوخ لأبحاث الفيروسات، بلغ عدد المتعافين من مرض كورونا في ألمانيا نحو 88 ألف شخص حتى الآن.