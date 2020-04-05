نصيحة خبيرة ألمانية لتقوية المناعة ومحاربة الفيروسات

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت خبيرة التغذية الألمانية آنتيه جال إن الزنك يتمتع بفوائد صحية جمة؛ إذ يعمل على تقوية جهاز المناعة من خلال الاشتراك في عمليات بناء وتنشيط الخلايا المناعية، ومن ثم محاربة الفيروسات والجراثيم.

ويمكن الاستدلال على نقص الزنك في الجسم من خلال كثرة الإصابة بالعدوى، بالإضافة إلى جفاف البشرة وظهور قشور بها وتساقط الشعر وتقصف الأظافر، علاوة على الشعور بالتعب والإرهاق وبطء تماثل الجروح للشفاء.

ويحتاج الرجل إلى نحو 10 ملليجرامات من الزنك يومياً، في حين تحتاج المرأة إلى نحو 7 ملليجرامات، وتتمثل المصادر الغذائية الغنية بالزنك في الأغذية الحيوانية كاللحوم والجبن والحليب والبيض، والأغذية النباتية مثل الكاجو وجنين القمح.

وفي حال النقص الشديد يمكن تناول مكملات الزنك تحت إشراف الطبيب.