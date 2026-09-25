الزنك "العلاج السحري" للرشح ونزلات البرد

غالباً ما يوصف الزنك بأنه المعدن السحري لمكافحة نزلات البرد، وفي الواقع يدعم الزنك صحة جهاز المناعة، وقد يُقلّص مدة أعراض البرد بنحو يومين إذا تم تناوله في وقت مبكر من الإصابة.

ويمكن لمعظم البالغين تناول مكملات الزنك بأمان للمساعدة في تخفيف شدة نزلات البرد ومدتها، غير أن استشارة الطبيب قبل إضافته إلى النظام الغذائي تبقى ضرورية، بحسب تقرير لموقع "Health Day".

ويُعد الزنك معدنًا أساسيًا يحتاجه الجسم لأداء وظائف المناعة، إذ يؤدي دورًا رئيسيًا في التئام الجروح ومقاومة البكتيريا والفيروسات، كما يساهم في بناء البروتينات وإنتاج الحمض النووي والحفاظ على سلامة البصر وحاسة التذوق. وتزداد أهمية مستويات الزنك الكافية خلال مراحل النمو، بما في ذلك الطفولة والمراهقة.

وتشير الأبحاث إلى أن الزنك قد يقلص مدة نزلة البرد العادية بنحو يومين ويخفف من حدة أعراضها، فمن جهة، يحد الزنك من تكاثر الفيروسات عن طريق منع فيروسات الأنف، المسبب الرئيسي لنزلات البرد، من الارتباط بخلايا الجهاز التنفسي والتكاثر فيها.

ومن جهة أخرى، يعزز الزنك نشاط الخلايا المناعية، ما قد يفسر قدرته على تسريع الشفاء من البرد إلى ثلاثة أضعاف عند تناوله في بدايته. كما يتمتع الزنك بخصائص مضادة للالتهاب قد تخفف أعراضًا مثل التهاب الحلق واحتقان الأنف، إضافة إلى دوره في تقوية الحاجز المخاطي المبطن للجهاز التنفسي، وهو ما قد يقلل من خطر الإصابة بالبرد بنسبة خمسة بالمئة.

ويحقق الزنك أفضل تأثير ضد نزلات البرد عند تناوله خلال أربع وعشرين ساعة من ظهور الأعراض. وبالنسبة للبالغين، فإن تناول ما بين خمسة وسبعين ومئة ملليغرام من الزنك يوميًا موزعة على جرعات صغيرة قد يساعد في تقصير مدة البرد، مع التحذير من عدم تجاوز سقف المئة ملليغرام يوميًا نظرًا لعدم وجود أدلة على أن الجرعات الأعلى تزيد الفعالية.

أما الاحتياج اليومي المعتاد فيتراوح بين ثمانية وأحد عشر ملليغرامًا لمعظم البالغين، ويرتفع قليلًا لدى الحوامل والمرضعات.

وقد يتسبب تناول جرعات مرتفعة من الزنك في أعراض جانبية مثل الغثيان واضطراب المعدة والدوخة والصداع والقيء وفقدان الشهية، كما أن الاستمرار في تناول جرعات عالية لفترات طويلة قد يؤدي إلى مشكلات أكثر خطورة كنقص النحاس أو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

وتحذر الأبحاث من أن الجرعات التي تتجاوز أربعين ملليغرامًا يوميًا قد لا تكون آمنة للحوامل والمرضعات، فيما ينبغي على من يتناولون المضادات الحيوية أو أدوية الروماتويد أو مدرات البول استشارة الطبيب قبل تناول الزنك نظرًا لاحتمال تفاعله مع هذه الأدوية.