شركة عالمية لصنع أجهزة التنفس الاصطناعي: أنه متاح مجاناً لكل دول العالم

المصدر: متابعة الإمارات اليوم

كشفت شركة "ميدترونيك" العالمية لصنع أجهزة التنفس الصناعي، عن إسقاط حقوق ملكيتها الخاصة لأجهزة تنفس اصطناعي تملكها، وأعلنت في بيان على موقعها الرسمي مشاركتها كل التصميمات ومعلومات التصنيع مع الدول التي تحارب فيروس "كورنا".

يذكر أن "ميدترونيك" هي شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا الطبية. والجهاز الذي أعلنت مشاركته مع الدول هو PB 560، الذي تم طرحه في عام 2010 في 35 دولة حول العالم.

وأوضحت الشركة في بيان على موقعها الرسمي، أن قدرة جهاز التنفس الصناعي هذا على استخدامه في مجموعة من إعدادات الرعاية، إضافة إلى تقنيته وتصميمه، تجعلانه حلاً قوياً للتهوية للمصنعين والمخترعين والشركات الناشئة والمؤسسات الأكاديمية التي تسعى إلى تكثيف تصميم وإنتاج أجهزة التنفس الصناعي بسرعة.

ونشرت الشركة أدلة ووثائق متطلبات التصميم، ووثائق التصنيع، والمخططات عبر موقعها الإلكتروني.