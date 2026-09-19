إيرادات «أنثروبيك» للذكاء الاصطناعي تكسر حاجز 100 مليار دولار تمهيداً لأكبر اكتتاب في التاريخ

تتجه شركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي نحو تحقيق إنجاز مالي غير مسبوق، مع تسارع وتيرة إيراداتها السنوية لتتخطى حاجز 100 مليار دولار، مسجلةً قفزة بنسبة 50% خلال شهرين فقط، وفق ما كشفته صحيفة "نيويورك تايمز".

وتضع هذه القفزة القياسية الشركة الناشئة، التي لم تكن موجودة قبل ستة أعوام، في مصاف كبرى الشركات الأميركية؛ إذ يُتوقع أن تحجز مقعداً بين أكبر 50 شركة من حيث الإيرادات وأكبر 10 شركات من حيث القيمة السوقية بحلول نهاية العام الجاري.

ويعد النمو المضاعف من محركات الانفجار المالي حيث تجاوز معدل الإيرادات الحالية 10 أضعاف ما سجلته الشركة بنهاية عام 2025، بالإضافة إلى إقبال مؤسسي واسع، حيث يعود الفضل الأساسي في هذا الصعود الصاروخي إلى التبني الواسع لحلول ومنتجات الشركة الموجهة لقطاع الأعمال، وعلى رأسها أداة البرمجة Claude Code ومنصة العمل المشترك Cowork.

طرح عام يترقب الأسواق

رغم الجدل المتصاعد في قطاع التكنولوجيا حول معايير أمان الذكاء الاصطناعي والسرعة الفائقة في تطوير النماذج المتقدمة، تمضي «أنثروبيك» بثبات نحو طرح عام أولي قد يكون الأضخم في التاريخ المالي، مع توقعات ببدء تداول أسهمها في البورصة بحلول نوفمبر المقبل.

ويأتي هذا التحرك الجريء في وقت اختارت فيه منافستها الرئيسية OpenAI التريث؛ حيث أكد رئيسها التنفيذي سام ألتمان مؤخراً استبعاد طرح شركته للاكتتاب العام هذا العام، مبرراً ذلك بالمخاوف ذاتها المتعلقة بالسلامة والأمان التقني.