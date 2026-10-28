دعماً للراغبين بالعمل بعد التقاعد.. سنغافورة ترفع سن إعادة التوظيف إلى 70 عاماً في 2029

تعتزم سنغافورة رفع سن التقاعد إلى 65 عاماً، وسن إعادة التوظيف إلى 70 عاماً، اعتباراً من الأول من يناير 2029، دعماً للراغبين في مواصلة العمل بعد بلوغ سن التقاعد، ضمن إجراءات تهدف إلى توفير وظائف أكثر ملاءمة لكبار السن، وتعزيز التنوع العمري في بيئات العمل، إلى جانب توسيع ترتيبات العمل المرنة لهذه الفئة.

وقالت مجموعة العمل الثلاثية المعنية بتوظيف كبار السن في سنغافورة، إن هذه الخطوة «تمنح العاملين الأكبر سناً مزيداً من الاطمئنان إلى إمكانية مواصلة العمل إذا رغبوا في ذلك».

وكانت سنغافورة قد رفعت سن التقاعد إلى 64 عاماً في يوليو الماضي، وسن إعادة التوظيف إلى 69 عاماً.

وقدّمت مجموعة العمل التي تأسست في يوليو 2025، والتي تضم ممثلين عن وزارة القوى العاملة في سنغافورة (MOM) والمؤتمر الوطني لنقابات العمال (NTUC) والاتحاد الوطني لأصحاب العمل في سنغافورة (SNEF)، ست توصيات رئيسية، وتمت الموافقة عليها بالكامل من قِبَل الحكومة.

وتهدف التوصيات إلى مساعدة كبار السن على الاستمرار في العمل أو العودة إليه بعد فترة انقطاع، ودعم الراغبين في مواصلة العمل بعد تجاوز السن القانونية للتقاعد وإعادة التوظيف، فضلاً عن تقديم دعم أكثر استهدافاً للعاملين الأكبر سناً من ذوي الأجور المنخفضة.

يُشار إلى أنه ​تم وضع التوصيات بناءً على مشاورات مكثفة مع أكثر من 1000 من أصحاب المصلحة ورحلات ميدانية دولية.