وفاة طبيبة عراقية بكورونا في النرويج

المصدر: متابعة - الإمارات اليوم

توفيت مواطنة عراقية اليوم السبت في العاصمة النرويجية أوسلو، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك حسب المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور احمد الصحاف.

وأشار الصحاف عبر حسابه على «تويتر» إلى أن سفارة العراق في أوسلو تتابع مع المستشفى الذي كانت ترقد فيه المتوفية لإكمال إجراءات تسليم الجثمان لأسرتها.

من جهته، نقل موقع السومرية اليوم، أن الجالية العراقية والعربية في إقليم تروندهايم وسط النرويج، نعت ساره حسن الموسوي، الطبيبة العراقية المقيمه في النرويج، والتي توفيت في مدينة أوسلو بسبب مرض كورونا عن 35 عاماً.

كما أعلن الصحاف عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لأبناء الجالية العراقية في بلجيكا، لافتاً إلى أن العدد الكلي للمصابين العراقيين حول العالم بلغ 43 حالة.