1400 رأس من الغنم و 223 جملاً وسرب من الغزلان غداء "أكبر عرس في العراق"

أثارت مشاهد وليمة ضخمة تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أظهرت مقاطع مصورة تجهيز أعداد كبيرة من الأغنام والإبل والغزلان لإطعام المدعوين، في مشهد لفت الأنظار بسبب حجم الوليمة والاستعدادات التي رافقت المناسبة.

وأقيمت الوليمة الجمعة خلال حفل زفاف نجلي الشيخ حيدر عابر فهد الشرشاب، شيخ قبيلة البدور، في بادية الناصرية بمحافظة ذي قار، وسط حضور عشائري واسع وتوافد عدد كبير من الضيوف.

وتداول ناشطون ووسائل إعلام عراقية محلية أرقاما متفاوتة بشأن حجم الوليمة، إذ تراوحت أعداد الأغنام بين 800 و1400 رأس، في حين تراوحت أعداد الإبل بين 100 و270 جملا، إلى جانب أعداد من الغزلان.

ونشر الناشط والمصور العراقي حسنين أحمد عبر حسابه على منصة إنستغرام مقاطع مصورة من الحفل، وصف فيها المناسبة بأنها "أكبر عرس في العراق"، وقال إن أعداد الذبائح بلغت نحو 1400 رأس من الغنم، إضافة إلى 223 جملا.

كما نشر الناشط علي الشمري مقطعا تحدث فيه عن حجم الوليمة، مشيرا إلى تجهيز نحو 800 رأس من الغنم وأكثر من 100 جمل، فضلا عن أعداد من الغزلان، واصفا المناسبة بأنها من أكبر حفلات الزفاف في العراق.

وأظهرت مقاطع متداولة جانبا من عمليات تجهيز الذبائح، في حين وثق الناشط العراقي يوسف سيرجو مشاهد للقصابين أثناء العمل، ونقل عن أحدهم تعليقا على حجم الوليمة قال فيه "ظهورنا تقطعت"، في إشارة إلى مشقة العمل وكثرة الذبائح.

من جانبه، وصف الناشط غالب المشيطي المناسبة بأنها "أكبر حفل زواج في الناصرية"، ونشر مقاطع من أجواء العرس والتجمعات العشائرية التي رافقته.