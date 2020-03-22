هل يمكن أن تنقل الحامل فيروس كورونا إلى جنينها؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية لطب النساء والولادة بأنه لا توجد حتى الآن أدلة على إمكانية انتقال فيروس كورونا المستجد عبر المشيمة، غير أن العدوى يمكن أن تحدث بعد الولادة عبر الطريقة التقليدية المتمثلة في الرذاذ.

وأضافت الجمعية أن المرأة المصابة بفيروس كورونا يمكنها إرضاع طفلها طبيعياً؛ إذ لا توجد حتى الآن أدلة على أن الفيروس ينتقل عبر حليب الأم، ولكن يجب أن يتم ذلك بعض الحصول على الضوء الأخضر من الطبيب.

ولتجنب الإصابة بفيروس كورونا ينبغي الالتزام بالاشتراطات الصحية العامة؛ إذ ينبغي غسل اليدين بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضاً، فضلاً عن تجنب التجمعات البشرية بقدر المستطاع.

ويجب استشارة الطبيب فور الاشتباه في الإصابة بفيروس الكورونا، والذي تتمثل أعراضه في الحمى والسعال والرشح والصداع وآلام الحلق والإسهال وآلام الأطراف والإعياء الشديد ومشاكل التنفس مثل قِصر النفس وضيق التنفس.

