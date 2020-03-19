«الهجوم المضاد» للتخلص من أسئلة مقابلات العمل

المصدر: برلين - د.ب.أ

ليس من السهل التعامل مع الأسئلة غير الملائمة خلال مقابلات العمل، التي من المفترض أن تتم بين المتقدم لوظيفة وصاحب العمل المحتمل بصورة تتسم بالمساواة.

وتقول فيبكي بلانكيت، خبيرة التمييز والتوظيف في جامعة بريمن: «من الناحية المثالية، تعتبر المقابلة فرصة للتعرف بين الطرفين، ومعرفة ما إذا كانت مؤهلات مقدم الطلب مناسبة للوظيفة».

وتشير إلى أنه مع ذلك، فإنه غالبا ما يُطرح على المتقدمين للوظائف أسئلة حول حياتهم الخاصة، وهو أمر غير مسموح به قانوناً. ويحتاج للمتقدم للوظيفة إلى أن يكون لديه ذكاء بهذا الشأن، «لأنه قد يكون من الصعب التفكير في إجابة جيدة وقت تلقي السؤال على الفور»، وتنصح الخبيرة بالتفكير في إجابات محتملة لمثل هذه الأسئلة مسبقاً. وتقول: «من الأفضل أن تفكر في استراتيجيات مختلفة».

كما تقول إنه من الممكن أن تكون الاستراتيجية الأخرى هي «الهجوم المضاد»، على الرغم من أنك تحتاج في هذه الحالة إلى أن تكون واثقاً للغاية من نفسك ولديك الأمان بعدم الحاجة إلى الوظيفة.