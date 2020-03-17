الرغبة الملحة في تحريك القدمين.. فتشوا عن هذه المتلازمة

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال المركز الاتحادي للتوعية الصحية إن الرغبة الملحة في تحريك الأقدام، خصوصاً ليلاً، تشير إلى الإصابة بما يعرف بمتلازمة تململ الساقين Restless Legs Syndrome، التي تتمثل أعراضها، أيضاً، في الشعور بوخز وشدٍّ وألم، وشعور بالسخونة في الساقين والقدمين، خصوصاً ليلاً، أو في وقت الراحة، ما يتسبب في اضطرابات بالنوم.

وأوضح المركز أن متلازمة تململ الساقين لها أسباب عدة، تتمثل في نقص الحديد، وتلف الأعصاب، وأمراض الغدة الدرقية، وقصور الكلى، وبعض الأدوية، مثل: مضادات الاكتئاب وأدوية الغثيان.

لذا تجب استشارة الطبيب، لتحديد السبب الكامن وراء متلازمة تململ الساقين، وعلاجها في الوقت المناسب.