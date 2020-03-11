لإخفاء «الكرش».. الموضة لديها حلول دائماً

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت خبيرة الموضة الألمانية ميلينا جورج أنه يمكن للمرأة التي تعاني من امتلاء البطن (الكرش) إخفاء ذلك ببعض حيل الموضة، مثل ارتداء جينز ذي وسط عال High Waist Jeans؛ إذ يستقر على الوسط ليصرف الأنظار عن هذه المنطقة.

وأضافت خبيرة الموضة أنه يمكن أيضاً إخفاء الكرش بواسطة فستان بقصة على شكل حرف A؛ إذ تصرف هذه القصّة الأنظار عن امتلاء البطن.

كما يعمل التوب ذو فتحة الرقبة على شكل حرف V على إطالة الرقبة بصرياً.

ومن الحيل الأخرى، أيضاً اختيار الألوان الداكنة مثل الأسود والأزرق الداكن والرمادي والأحمر الداكن. وينبغي تفضيل التقليمات الطولية؛ لأنها تعمل على إطالة القوام بصرياً، ومن ثم تساعد على إخفاء الكرش، بخلاف التقليمات العرضية، التي تسلط الأضواء على هذه المنطقة.

ويعد الحذاء ذو الكعب العالي خياراً مثالياً أيضاً؛ إذ إنه يعمل على إطالة القوام بصرياً ليصرف الأنظار عن امتلاء البطن.