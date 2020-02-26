الشاي الطبي والعادي.. مدى الصفاء يحدد الفرق

المصدر: برلين - د.ب.أ

يوجد نوعان مختلفان من الشاي، الأول يندرج ضمن المواد الغذائية، والثاني ضمن العقاقير الطبية، لكن ما الفرق بينهما؟

للإجابة عن هذا السؤال أوضحت الصيدلانية الألمانية، أورزولا زيلربيرغ، أن الفرق بين النوعين يتمثل في اختلاف نوعية النباتات المستخدمة في إنتاج الشاي، مشيرة إلى أن متطلبات الشاي الطبي أعلى بكثير من متطلبات الشاي العادي، إذ لا يتعلق الأمر هنا بمحتوى المواد الفعالة فحسب، بل بمدى جودته ونقائه وخلوه من الشوائب أيضاً.

وتضرب زيلربيرغ مثالاً على ذلك بشاي البابونغ، موضحة أن شاي البابونغ، الذي يندرج ضمن المواد الغذائية، عادة ما يتكون من الأوراق والسيقان، أما شاي البابونغ الذي يندرج ضمن العقاقير الطبية، فلا يحتوي إلا على الزهور، وبالتالي فمحتواه من الزيوت الطيّارة والمواد الفعالة الأخرى يكون أعلى. وأضافت زيلربيرغ أن الشاي الطبي له استخدامات عدة، منها تخفيف التقلّصات في المعدة والأمعاء والمرارة والقنوات الصفراوية، وتثبيط الالتهابات. وذكرت أنه بشكل عام يمتاز الشاي بأنه قليل السعرات الحرارية، ويعمل على تنشيط جهاز المناعة، وتدعيم قوى الشفاء الذاتي في مواجهة الأمراض البسيطة كنزلة البرد، لافتة إلى أن مجرد طقوس تحضير وشرب الشاي تساعد على الشعور بالاسترخاء النفسي.