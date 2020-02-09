عزيزي الرجل.. 5 عوامل خطرة تهدد «قدراتك»

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية للمسالك البولية بأن هناك بعض العوامل الخطرة التي تهدد قدرات الرجال، وتؤثر على الخصوبة بشكل خاص، وهنا خمسة من تلك العوامل:

- زيادة الوزن

ترفع زيادة الوزن خطر الإصابة بداء السكري، الذي يؤدي بدوره إلى تراجع هرمون الذكورة «التستوستيرون» المهم.

- ارتفاع ضغط الدم



يمنع ارتفاع ضغط الدم القلب من إمداد أعضاء الجسم بالدم على نحو كاف، بما في ذلك الأعضاء التناسلية أيضاً، ما يؤدي إلى مشكلات.

- التدخين

يؤدي التدخين إلى ضيق الأوعية الدموية ويلحق الضرر بها، ومن ثم يتباطأ سريان الدم، ما يؤدي إلى مشكلات أيضاً.

- قلة الحركة

تتسبب قلة الحركة في سوء سريان الدم بالجسم، ومن ثم تراجع إنتاج هرمون «التستوستيرون».

- الأعباء النفسية

ترفع الأعباء النفسية مستوى هرمون الأدرينالين، الذي يؤثر بالسلب على سريان الدم بالجسم، وبالتالي على القدرة الجنسية.

ولمواجهة تراجع هرمون «التستوستيرون» تنصح الجمعية الألمانية بالإقلاع عن التدخين، واتباع أسلوب حياة صحي يعتمد على التغذية الصحية الغنية بالخضراوات والفواكه ومنتجات الحبوب الكاملة والإقلال من السكر والملح والدقيق الأبيض والدهون والوجبات السريعة، إلى جانب المواظبة على ممارسة الرياضة ومحاربة التوتر النفسي بواسطة تقنيات الاسترخاء كاليوغا والتأمل.