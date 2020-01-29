كيف تحمي نفسك من كورونا وأمراض الجهاز التنفسي؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال أخصائي طب العدوى الألماني الدكتور أوليفر فيتسكه إن الالتزام بالاشتراطات الصحية يعد أفضل وسيلة للحماية من أمراض الجهاز التنفسي المُعدية مثل نزلة البرد والإنفلونزا وحتى فيروس كورونا.

وأوضح الأخصائي الألماني أنه ينبغي لهذا الغرض غسل اليدين بالصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية بشكل منتظم، مع مراعاة تنظيف الفراغات بين الأصابع وظهر اليد أيضاً.

كما ينبغي تجنب المصافحة باليد قدر المستطاع والابتعاد عن الذين يعانون من السعال والعطس؛ نظراً لأن الجراثيم تنتقل عبر الرذاذ. ومن المهم أيضاً تلقي التطعيم ضد الإنفلونزا.

وشدد فيتسكه على ضرورة استشارة الطبيب في حال الاشتباه في الإصابة بفيروس كورونا، والذي تتمثل أعراضه في السعال الجاف وضيق التنفس والرشح والحمى والإعياء الشديد.