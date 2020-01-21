تضخم «الصدر» لدى الرجال.. أسباب الزائف والحقيقي وطرق العلاج

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوردت مجلة Men’s Health أن ترهل الصدر او مايعرف علمياً التثدي لدى الرجال، ينقسم إلى نوعين، هما: زائف وحقيقي، موضحة أن التثدي الزائف يعني أن الثدي المتضخم يتألف من أنسجة دهنية بسبب البدانة الناجمة عن التغذية غير الصحية وقلة الحركة.

أما التثدي الحقيقي فيعني تضخم الثدي بسبب تضخم أنسجة الغدة، والذي غالباً ما يرجع سببه إلى تغير هرموني، أي تراجع هرمون الذكورة "التستوستيرون" وزيادة هرمون الأنوثة "الأستروجين"، بسبب الأدوية المحتوية على الأستروجين أو المواد، التي تساعد على بناء العضلات.

كما قد يشير التثدي الحقيقي إلى الإصابة بورم خبيث أو سرطان، خصوصاً إذا كان مصحوبا بآلام بالثدي أو في حالة وجود عقد أو إفرازات من حلمة الثدي.

لذا يجب على أي حال استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء التثدي وعلاجه، بواسطة اتباع أسلوب حياة صحي يقوم على التغذية الصحية والمواظبة على ممارسة الرياضة بالنسبة للتثدي الزائف أو الخضوع للجراحة بالنسبة للتثدي الحقيقي.

