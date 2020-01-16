تجميل حسب الرغبة.. «لوريال» تسعى إلى تحقيق الحلم

المصدر: برلين - د.ب.أ

تريد عملاق مستحضرات التجميل الفرنسية «لوريال»، جعل مستحضرات التجميل فردية بشكل أكبر من ذي قبل، بجهاز جديد يتيح للمستهلكات مزج المكونات لصنع كريم الوجه الخاص بهن، وغيرها من مستحضرات التجميل.

يسمح جهاز «بيرسو» الجديد للمستهلكات بصنع كريمات الترطيب و«السيروم» والكريمات المخصصة لأسفل العينين وفقاً لرغباتهن.

وتقول «لوريال» إن المستخدمات سيتمكن قريباً من صنع درجاتهن الخاصة من أحمر الشفاه. وسيسمح «جهاز الجمال» ذات التقنية العالية للمستخدمات بتحديد أشياء، مثل الطقس وجودة الهواء وحالة البشرة.

وفي حال كانت المستخدمة لديها قطعة علوية صفراء جديدة، تريد «لوريال» المساعدة في التأكد من أن المستهلكة تمزج درجات الماكياج الصحيحة لتلائمها بمساعدة التطبيق المرافق.

وتأخذ الأمور منحى تكنولوجياً بشكل أكبر عندما يتم استخدام التطبيق لالتقاط صورة سيلفي. وحينها تقوم تكنولوجيا ModiFace من «لوريال» بتشغيل ذكائها الاصطناعي لتحليل طبيعة بشرتك، بما في ذلك أي تجاعيد أو خطوط أو بقع أو مسام، لتشمل النتيجة النهائية كل المكونات التي يحتاج إليها وجهك.